Susana Gallardo, une crème catalane aux convictions réelles

Sur la photo de couverture de Paris Match, elle est légèrement en retrait. Blonde, bronzée, lunettes noires... Pas top model mais la cinquantaine élégante. Susana Gallardo vient de la haute. Elle est l'héritière d'un empire, les laboratoires pharmaceutiques Almirall, fondés en 1943 à Barcelone.



De ses études à Oxford, elle a gardé une rigueur et une distinction très british. Diplômée en Finance, elle a débuté dans la banque. Mais ce qui a fait d'elle l'une des femmes les plus influentes d'Espagne, c'est son mariage avec Alberto Palatchi, 26e fortune du pays.

Le pape de la robe de mariée, fondateur de la marque Pronovias. Il fait d'elle sa vice présidente. En même temps, elle élève leurs trois enfants. Pendant 30 ans, ils forment un couple parfait, très jet set mais d'une extrême discrétion.

Un divorce dans l'harmonie

Même leur divorce est élégant... Ils l'annoncent en 2016 après le mariage de leur fille aînée, pour ne pas gâcher la fête. Pas de bataille de chiffonniers, pas de crêpage de chignon médiatique. Pourtant l'enjeu est immense : une fortune estimée à 900 millions d'euros.



Mais tout se passe dans l'harmonie. Susana quitte ses fonctions chez Pronovias. Elle retourne à son secteur d'origine, la banque. Elle poursuit ses activités de philanthrope, car elle s'occupe de plusieurs associations, par exemple pour héberger les familles des enfants cancéreux soignés à Barcelone.



Et puis elle reste aussi une habituée des conseils d'administrations. Notamment ceux du musée de la reine Sophie ou de l'Université de Catalogne. Du coup, elle part mais ne demande rien. Si ce n'est un appartement à Barcelone. Et la maison de Minorque aux Baléares, qu'elle adore...

Une femmes aux convictions

Et c'est là, aux Baléares, qu'elle a rencontré Manuel Valls. Ces deux là étaient faits pour s'entendre. Ils partagent un goût certain pour l'art. Susana adore l'opéra et elle fréquente depuis toujours les milieux culturels.



Et puis ils ont un combat politique commun. L'unité de l'Espagne. D'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, la femme d'affaire est descendue dans l'arène, le jour du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Drapeau espagnol sur les épaules, elle s'est filmée, toute la journée, de bureau de vote en bureau de vote, et a montré qu'elle avait pu voter quatre fois sans problème.



Une vidéo devenue virale qui n'a pas été très appréciée par le gotha espagnol. Chez ces gens-là, monsieur, on ne s'exhibe pas... Mais on sait désormais que Susana Gallardo a des convictions, et du tempérament. Elle a aussi le bras long... Bref, la femme idéale pour un probable candidat à la marie de Barcelone.