01/08/2019

Candidat à la mairie de Paris, le député LREM Sylvain Maillard s'est exprimé jeudi 1er août au matin sur "sa bête noire", Anne Hidalgo. Celle-ci jouit encore d'une grande popularité, elle a gagné 7 points selon un sondage IPSOS du 24 juillet dernier. "Dans ce même sondage, 63% des Parisiens veulent une autre municipalité.", a rappelé Sylvain Maillard.



"Quand vous vous promenez dans Paris, les Parisiens vous disent qu'ils veulent un changement. Ils veulent une autre façon de gouverner la ville, une ville plus facile à vivre, une ville plus sûre, plus propre. Est-ce que les Parisiens trouvent que la qualité de la vie s'est améliorée depuis qu'Anne Hidalgo est Maire ? Moi je ne crois pas", a-t-il ajouté.

Sylvain Maillard a tout de même reconnu qu'en matière d'écologie, "sur l'ensemble des grands discours portés par Anne Hidalgo, il y en a beaucoup sur lesquelles nous sommes pleinement en accord. La réalité c'est la façon dont elle applique cette politique. C'est une politique de communication, nous ce qu'on veut, c'est une politique d'action", a-t-il martelé.

"La réalité, c'est que la vie des Parisiens ne change pas", a-t-il ajouté. Sylvain Maillard a ensuite réagit sur le voyage en Falcon de la Maire de Paris, pour se rendre sur le Tour de France. "Ce n'est pas une affaire d'État, mais ça illustre bien ce qu'est Anne Hidalgo. Aller parler d'écologie et de son amour du vélo mais prendre un Falcon pour faire l'aller-retour,, c'est pour le moins très maladroit".