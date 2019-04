publié le 16/04/2019 à 16:00

Des réponses à la crise des "gilets jaunes" et au grand débat national. Emmanuel Macron a finalement reporté son allocution télévisée et sa conférence de presse prévues mardi et mercredi. Selon nos informations, le président de la République avait prévu d'annoncer qu'il n'y aurait plus "aucune fermeture d'école et d'hôpital jusqu'à la fin du quinquennat", "sauf demande des maires".



Prenant acte que "beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment que leur territoire est abandonné", le chef de l'État souhaite "assurer la présence des services publics".

Pour les mêmes raisons, Emmanuel Macron veut "ouvrir un nouvel acte de notre décentralisation", expliquant : "Je crois en l'État, qui en France a construit la Nation. Mais nous avons besoin sur tous les sujets du quotidien, de décider plus vite, plus simplement, plus clairement, au plus près de nos concitoyens".

Plus de fonctionnaires sur le terrain

"Nous allons dans chaque région lancer un travail profond avec les élus et les forces vives afin de simplifier le millefeuille administratif de notre organisation selon le modèle adapté à chacun", détaille-t-il, annonçant "d'ici à la fin de l'année" ce "nouveau projet de décentralisation et de différenciation".



"Je veux plus de fonctionnaires présents sur le terrain, avec davantage de responsabilités afin de prendre des décisions et d'apporter des solutions concrètes pour nos concitoyens, et moins de fonctionnaires à Paris pour écrire des normes ou créer des règles", dit-il. "L'Élysée ne confirme ni ne commente les fuites dans la presse au sujet de la sortie du grand débat national", a réagi la présidence, après la diffusion du texte par plusieurs médias.