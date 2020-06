5G : le lancement des enchères fixé à la fin septembre en France

publié le 12/06/2020 à 10:01

Les enchères pour l'attribution des fréquences de la 5G vont débuter fin septembre en France. Mais en quoi consiste précisément cette nouvelle technologie ? Thomas Husson vice-président au cabinet d’études Forrester, expert en nouvelles technologies détaille cette cinquième génération.

Il s'agit d'ondes radios pour lesquelles on utilise des fréquences. Ces fréquences vont prochainement être attribuées aux opérateurs qui vont pouvoir la distribuer pour lancer de nouveaux services. Cela permettra des débits beaucoup plus rapides, on parle de dix fois plus de rapidité. C'est une technologie qui a aussi d'autres avantages. Il y a des usages grands publics et industriels qui sont très importants.

Concrètement, la 5G permettra d'avoir accès plus facilement à des contenus vidéos multimédias en haute-définition, de les partager à plusieurs. L'enjeu est surtout pour les entreprises : on parle d'enjeu industriel à distance, de télé-médecine... Tous les objets du quotidien seront connectés.

Un lancement pas avant 2021

Selon les contenus proposés, on sera davantage sur du temps réel et partager les informations beaucoup plus facilement. En revanche, il faudra changer nos équipements pour y accéder. Mais avant de posséder ces nouveaux équipements, il faut déjà déployer les antennes, le réseau, c'est un investissement massif. Les fréquences seront attribuées entre 20 et le 30 septembre prochain. Le premier lancement sera seulement dans deux grandes villes d'ici la fin de l'année, donc on parle d'un lancement en 2021-2022.

C'est un réseau complémentaire qui fonctionne avec le 4G. L'enjeu c'est d'améliorer déjà la 4G dans les zones rurales, cela prendra au moins 7 à 8 ans pour réellement atteindre un phénomène de masse.