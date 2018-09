publié le 17/09/2018 à 16:43

Après la polémique sur les pensions de réversion, Emmanuel Macron doit contrer celle sur les droits de succession. Lors de la conférence de rentrée de La République En Marche, Christophe Castaner a ouvert le débat sur "une réflexion sans tabou pour une refonte de la fiscalité sur les successions".



Celui qui veut "challenger le gouvernement", comme il l'indique sur son compte Twitter, estime que l'impôt sur les successions est "complexe", "mal accepté" et "n'a pas vraiment suivi l'évolution de la société et les nouvelles formes familiales".



Bémol important : le président "a formellement exclu toute modification des droits de succession sous sa présidence", a fait savoir l'Élysée à l'AFP. Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron serait même en "colère" contre le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Sur les droits de succession et les pensions de réversion, le chef de l'État affirmerait, en privé : "On n'y touchera pas tant que je suis là".

Pas de refonte du droit de succession

Fermement critiqué pour la hausse de la CSG et la désindexation des pensions de retraites sur l'inflation, Emmanuel Macron chercherait cette fois-ci à épargner les retraités. "On a demandé des efforts aux retraités, mais maintenant arrêtez de les emmerder !", aurait-il dit.

Le gouvernement insiste sur le fait que la refonte des droits de succession est le fruit de la "réflexion de Christophe Castaner", celle du parti "et non du gouvernement. Personne ne travaille dessus". Le recadrage du délégué général de La République En Marche ne devrait pas s'arrêter là puisque le président de la République devrait "enfoncer le clou ce mercredi, en Conseil des ministres", selon BFMTV.