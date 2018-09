publié le 14/09/2018 à 18:41

L'affaire Benalla continue d'empoisonner la rentrée de l'exécutif. Et le ton monte entre la macronie et le Sénat. L'ancien chargé de mission de l'Élysée doit être entendu par la Commission d'enquête mercredi 19 septembre, mais il y va en traînant les pieds.





Le coup de téléphone d'Emmanuel Macron au président du Sénat, Gérard Larcher, a déjà soulevé l’indignation. Mais c’est désormais le chef de file de la République en Marche, Christophe Castaner, qui lâche ses coups contre les sénateurs.

"Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République", a déclaré Christophe Castaner lors d’une conférence de presse, ce vendredi 14 septembre.

"Une commission d'enquête qui aurait des ambitions politiques" et penserait "qu'elle peut jouer de ses fonctions de contrôle du gouvernement pour faire tomber un président de la République commettrait une faute constitutionnelle", a-t-il mis en garde.

À écouter également dans ce journal

- La ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé ce vendredi 14 septembre vouloir réformer la contribution à l'audiovisuel public, la redevance qui finance France Télévisions et Radio France, pour qu'elle soit "déconnectée de la détention d'un téléviseur". Mais dans le même temps, Matignon a fait savoir que le projet n'était pas à l'étude.



- Les salaires volent haut pour certains pilotes chez Air France. Les mieux payés de la compagnie - 99 d'entre-eux - peuvent toucher jusqu’à 300.000 euros brut par an. En revanche pour les 2.800 autres, le compte n’y est pas. De même pour les hôtesses ou les agents au sol. Un sujet est très sensible après la longue grève qui a conduit à la démission du PDG Jean-Marc Janaillac.



- Il va y avoir du changement dans les cantines. L'examen de la Loi Alimentation a débouché sur quelques surprises. Les députés ont voté la disparition des couverts en plastique et l'expérimentation des menus végétariens dans nos cantines.