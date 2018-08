publié le 26/08/2018 à 13:27

Qu'est-ce qui attend les retraités pour les deux prochaines années ? Dans un entretien au Journal du Dimanche, Édouard Philippe a annoncé la fin de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation.



Ce sera aussi le cas pour l'aide personnalisée au logement et les allocations familiales. Ainsi, à partir du 1er septembre 2019, les pensions de retraites augmenteront de 0,3%, tandis que l'inflation sera en hausse de 1,6% selon l'Insee. Invité à l'antenne de RTL, Pierre Erbs, le président de la Confédération française des retraités se dit "indigné par les annonces d'Édouard Philippe".

Pour lui, le Premier ministre a fait "le choix du travail mais qu'ont fait les retraités pendant toute leur vie ? Si ce n'est travailler, cotiser et acquérir des droits à une retraite. Les retraités sont la cible des différentes mesures prises par le pouvoir actuel".

Cette sous-indexation vient après la hausse de la CSG que "les retraités ont pris de plein fouet", dénonce-t-il. On ne sait plus où on va et les retraités manifestent une colère de plus en plus sensible. Déjà, la revalorisation des pensions avait été décalée. 2018 est une année blanche. C'est une véritable guerre menée contre les retraités (...) Ce gouvernement maltraite les retraités".