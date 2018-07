publié le 02/07/2018 à 09:28

"Je vais vous le dire de la façon la plus claire possible parce tout ça m'insupporte depuis que le débat est né". En évoquant le sujet d'une possible remise en cause des pensions de réversion, le Premier ministre Édouard Philippe s'est emporté ce lundi 2 juillet au micro de RTL.



"Aucun projet du gouvernement tendant à changer les règles qui s'appliquent aujourd'hui en matière de pensions de réversion" n'est en cours, a-t-il assuré. "Il y a une réflexion qui a été engagée de façon extrêmement sérieuse et concertée avec tous les acteurs, notamment les syndicats", a-t-il néanmoins annoncé.

"Nous réfléchissions à une grande réforme qui aura lieu l'année prochaine mais en aucun cas nous ne travaillons à remettre en cause les pensions de réversion qui existent aujourd'hui", a martelé le chef du gouvernement. À la question de savoir si tous les bénéficiaires actuels auront une pension inchangée de leur vivant, Édouard Philippe s'est montré très clair : "Je vous le confirme".