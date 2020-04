Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le 8 mai 2019

Après trois mois consécutifs de hausse, la popularité du Président et de son Premier ministre est en berne. Selon un sondage BVA pour RTL publié vendredi 24 avril, 61% de la population française a une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron, un chiffre qui atteint 58% pour Édouard Philippe. Soit une baisse respectivement de 2 et 3 points par rapport au mois dernier.

Ces chiffres tombent à la fois en pleine crise sanitaire du coronavirus, et quelques jours seulement du troisième anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Dans ce contexte, une majorité de l'échantillon de Français et Françaises interrogés estime qu'il ne changera pas de cap, malgré la promesse faite le 13 avril de "se réinventer". En détail, 51% d'entre eux pensent qu'il ne modifiera pas sa manière d'exercer la fonction présidentielle et 54%, qu'il ne bougera pas de ligne politique.

Malgré cette insatisfaction apparente, les Français et Françaises interrogés lui accordent une note de 8,3/20 pour juger de son quinquennat jusqu'ici. Soit la note la plus haute depuis avril 2018 (8/20).