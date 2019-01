publié le 08/01/2019 à 08:57

Les avis sont divisés au gouvernement. Les quelques ministres les plus allants sur le sujet d'un débat national sont majoritairement issus de la gauche de La République En Marche. Parmi eux notamment le secrétaire d’État au numérique Mounir Mahjoubi ou encore celle en charge de l’égalité entre les hommes et les femmes Marlène Schiappa. Mais on compte aussi beaucoup de sceptiques.



"C’est une question de culture politique, nous sommes ceux qui pensent que la République est un tant soit peu organisée. On a été plusieurs à le dire, on ne peut pas faire du Ségolène Royal bis tout le temps", confiait hier un membre du gouvernement qui assurait avoir fait part de ses réserves en conseil des ministres. "Nous on est pour l’écoute, mais la direction a été définie par le président de la République lors de son élection", se lamentait le conseiller d’un autre. Avant de s’interroger, incrédule : "Un débat, oui mais sur quoi ? Pour arriver à quoi ? Qui sont les gens qui vont y aller dans ces débats ? Toujours les mêmes, c’est insensé".

Un débat gauche-droite ?

Dans le camp des contre, on retrouve plusieurs ex-UMP, Gérald Darmanin, Bruno Lemaire ou encore Sébastien Lecornu, mais pas seulement. Même le Premier ministre ne serait pas franchement enthousiaste : "Le débat est un enjeu absolument crucial et je ne suis pas sûr qu'Edouard Philippe en soit aussi convaincu", glissait ce week-end un haut responsable de la majorité dans le Journal du Dimanche.



Alors ce débat sur le débat aurait il réactivé la fracture gauche-droite du gouvernement ? "Non, c’est entre ceux qui sont élus et ceux qui ne l’ont jamais été" a assuré l’un des plus inquiets. "Mais si, c’est bien un débat gauche-droite", tranchait au contraire le proche collaborateur d’un des poids lourd du gouvernement avant de schématiser : "L’idée de gauche c’est qu'il faut écouter les gens, à droite on trouve surtout qu’il faudrait reprendre la main politiquement".

Les plus

Laurent Wauquiez a présenté ses vœux aux adhérents des Républicains avec une initiative originale. Ses lettres étaient d'abord accompagnées de plusieurs documents ayant pour but de dresser le bilan élogieux de son action à la tête du parti, jusque là, du grand classique de la communication politique.



Mais c’est en découvrant la partie qui concerne l’appel au don qui a surpris les adhérents : au-dessus de la case "montant", se trouve une autre lettre dont voici un extrait : "Cher Laurent Wauquiez, je souhaite vous dire que malgré les attaques et les difficultés rencontrées, vous avez fait prendre à notre famille politique le tournant nécessaire à son renouveau". Bref, une véritable déclaration de soutien présentée comme provenant de l'adhérent (son nom figure au bas de la lettre). En réalité, on lui tient le stylo et on lui demande spécifiquement de ne pas détacher cette partie de la feuille en renvoyant le courrier au parti.