et Marie-Pierre Haddad

publié le 11/10/2020 à 15:47

Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, libérée au Mali, est rentrée en France. Elle a été accueillie par sa famille et Emmanuel Macron. Son arrivée sur le sol français a été l'épilogue de près de quatre années de détention aux mains de jihadistes présumés.



Dans la foulée de sa libération, de nombreuses questions ont été soulevées sur les contreparties et notamment la remise en liberté de plusieurs dizaines de prisonniers. Selon François Hollande, "les conditions de libération des otages sont toujours délicates et doivent rester les plus secrètes possibles".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 11 octobre, l'ancien président de la République demande : "Est-ce que le prix n'est pas trop élevé ?". "Je n'ai pas d'informations, les 200 personnes libérées ne sont pas toutes actrices dans le terrorisme. Mais il y en a quelques-unes qui ont été directement les auteurs d'actes terroristes (...) Il faut avoir une vraie discussion avec les autorités maliennes", a ajouté l'ex-président de la République.