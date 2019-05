publié le 27/05/2019 à 00:44

Dans la région Occitanie, le Rassemblement national remporte en Lozère les élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste portée par Jordan Bardella est arrivée en tête de ce scrutin avec 22,04% des suffrages, selon les premières estimations.



Le parti devance ainsi la liste La République En Marche qui a récolté 19,03% des voix et celle des Républicains avec 13,31%. Arrivent ensuite Europe Écologie - Les Verts avec 12,11%, puis le Parti Socialiste avec 7,21%.

En Ariège, La liste Rassemblement national, incarnée par Jordan Bardella, est arrivée en tête des élections européennes avec 24,72% des suffrages, selon les estimations. Le parti devance ainsi la liste La République en Marche, qui a récolté 16,72% des voix, et celle de Europe Ecologie Les Verts avec 12,37%.



Dans l'Aude, le RN est en tête avec 25,56% des voix. Il devance ainsi LaREM (19,69%) et EELV (12,07%).

Dans l'Aveyron, LREM est en tête avec 24,00% des voix. Elle devance ainsi le RN (19,09%) et EELV (12,49%).



En Haute-Garonne, le RN est en tête avec 22,17% des voix. Il devance ainsi LaREM (21,11%) et EELV (11,77%).



Dans le Gers, le RN est en tête avec 22,65% des voix. Il devance ainsi le LaREM (20,73%) et EELV (11,99%).



Dans le Lot, LaREM est en tête avec 22,13% des voix. Elle devance ainsi le RN (19,44%) et EELV (13,54%).



En Hautes-Pyrénées, le RN est en tête avec 22,17% des voix. Il devance ainsi la LaREM (21,11%) et EELV 511,77%°.



Dans les Pyrénées-Orientales, le RN ets en tête avec 33,14% des voix. Il devance ainsi LaREM (16,92%) et EELV (10,69%).



Dans le Tarn, le RN est en tête avec 25,56% des voix. Il devance ainsi LaREM (19,69%) et EELV (12,07%).



Dans le Tarn-et-Garonne, le RN est en tête avec 29,74% des voix. Il devance ainsi LaREM (18,36%) et EELV (11,13%).



