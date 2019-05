publié le 27/05/2019 à 01:08

Dans les Hauts-de-France comme à l’échelle nationale, le Rassemblement National remporte les élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste portée par Jordan Bardella est arrivée en tête de ce scrutin dans la plupart des départements de la région, selon les premières estimations.



Dans l'Aisne (02), le RN est en tête avec 39,85% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 15,65% des voix et celle des Verts avec 7,83%.

Dans le Nord (59), le RN est en tête avec 29,54% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 19,08% des voix et celle des Verts avec 12,04%.

Dans l'Oise (60), le RN est en tête avec 32,91% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 18,28% des voix et celle des Verts avec 9,91%.



Dans le Pas-de-Calais (62), le RN est en tête avec 38,07% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 16,05% des voix et celle des Verts avec 9,45%.



Dans la Somme (62), le RN est en tête avec 33,37% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 19,70% des voix et celle de la France Insoumise avec 8,51%.



Lors des précédentes élections européennes, le mode de scrutin était différent et composé de 8 circonscriptions régionales. En 2014, les Hauts-de-France se trouvaient dans la circonscription Nord-Ouest, où la liste du Front national menée par Marine Le Pen a emporté le scrutin avec 32,62% des voix.



*Plus d’informations sur les résultats dans les autres départements à venir.