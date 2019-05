Les résultats des européennes 2019 en Normandie par département

publié le 27/05/2019 à 00:08

Dans le Calvados, le Rassemblement national remporte les élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste portée par Jordan Bardella est arrivée en tête de ce scrutin avec 23,02% des suffrages, selon les premières estimations. Le parti devance ainsi la liste La République En Marche qui a récolté 22,60% des voix et celle de EELV avec 13%.



Dans le département de l'Eure, le Rassemblement national remporte les élections européennes, avec 31,56% des suffrages. Puis la liste La République En Marche qui a récolté 19,01% des voix et celle de EELV avec 10,34%.



Dans le département de l'Orne, le Rassemblement national remporte les élections européennes, avec 26,81% des suffrages. Puis la liste La République En Marche qui a récolté 21,11% des voix et celle des Républicains avec 10,51%.



Dans le département de la Seine-Maritime, le Rassemblement national remporte les élections européennes, avec 27,59% des suffrages. Puis la liste La République En Marche qui a récolté 19,72% des voix et celle de EELV avec 10,90%.



Lors des précédentes élections européennes, le mode de scrutin était différent et composé de 8 circonscriptions régionales. En 2014, la Bretagne se trouvait dans la circonscription Ouest où la liste de l'UMP menée par Alain Cadec a emporté le scrutin avec 19,64% des voix.

*Plus d'informations à venir sur les résultats des autres départements...