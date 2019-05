Les résultats des européennes 2019 en Centre-Val de Loire par département

publié le 27/05/2019 à 00:39

Dans le département dans le Cher, le Rassemblement national remporte les élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste portée par Jordan Bardella est arrivée en tête de ce scrutin avec 27,43% des suffrages, selon les premières estimations. Le parti devance ainsi la liste La République En Marche qui a récolté 20,23% des voix et celle de EELV avec 9,84%.



Dans le département de l'Indre, le Rassemblement national remporte les élections européennes, avec 28,42% des suffrages. Puis la liste La République En Marche qui a récolté 19,22% des voix et celle de EELV avec 9,85%.



Dans le département du Loir-et-Cher, le Rassemblement national remporte les élections européennes, avec 27,15% des suffrages. Puis la liste La République En Marche qui a récolté 20,48% des voix et celle de EELV avec 11,17%.



Dans le département du Loiret, le Rassemblement national remporte les élections européennes, avec 25,26% des suffrages. Puis la liste La République En Marche qui a récolté 22,63% des voix et celle de EELV avec 11,45%.



Dans le département de l'Eure-et-Loi, le Rassemblement national remporte les élections européennes, avec 27,88% des suffrages. Puis la liste La République En Marche qui a récolté 20,56% des voix et celle de EELV avec 10,09%.

Lors des précédentes élections européennes, le mode de scrutin était différent et composé de 8 circonscriptions régionales. En 2014, le Centre-Val-de-Loire se trouvait dans la circonscription Massif central-Centre, où la liste de FN menée par Bernard Monot a emporté le scrutin avec 24,18% des voix.