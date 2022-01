Une défaite qui laisse un goût amer. Devenu "ambassadeur" dans la campagne de Valérie Pécresse en charge des territoires, Xavier Bertrand est revenu sur sa défaite au congrès Les Républicains début décembre. Sur BFMTV, le président de la région Hauts-de-France a reconnu ne pas avoir "réussi à convaincre".



"Je suis allé au bout de mes idées (...) Ce n'est pas si simple que ça à digérer parce que c'est un engagement de plusieurs années, de plusieurs mois", a-t-il expliqué. II a ensuite évoqué le fait que "beaucoup de gens étaient déçus" et avaient "le sentiment de ne pas pouvoir aller au bout de cette élection présidentielle". Mais l'ancien ministre relativise et estime que "vouloir être président de la République, c'est se battre pour des idées et pour des valeurs. C'est se battre pour les gens".

Xavier Bertrand est aussi revenu sur le choix de réintégrer Les Républicains et de participer au congrès. "C'était le prix de l'unité, résume-t-il. Vous imaginez si j'étais resté seul de mon côté avec un ou une candidate qui gagnait la primaire ? On aurait ressemblé à la gauche qui n'a aucune chance de gagner".

Le président des Hauts-de-France n'a pas oublié de rappeler son soutien à la candidate Les Républicains Valérie Pécresse. "Tout ce que j'ai en tête sur la valeur travail, les classes moyennes, l'ascenseur social, la République des territoires pour libérer notre pays, je veux porter ces idées, et Valérie est aussi décidée à porter ce projet-là", a-t-il indiqué.