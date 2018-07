publié le 27/06/2017 à 13:27

"Ce travail se fait dans des conditions inadmissibles". Le syndicat de gardiens de la paix Alliance a tiré la sonnette d'alarme dans les colonnes du Parisien lundi 26 juin. Les policiers sont fatigués d'assurer les gardes devant le domicile de Marine Le Pen situé à La Celle Saint-Cloud dans les Yvelines. Cela fait en effet 18 mois que les hommes de la sécurité publique sont postés devant la maison de la présidente du Front national y compris lorsque cette dernière est absente.



"Cette mission empêche la mise en place d'un cycle de repos plus avantageux et retire des fonctionnaires de la voie publique", explique le syndicat au quotidien. Julien Le Cam le secrétaire régional adjoint d'Alliance dans les Yvelines détailles les conditions dans lesquelles travaillent les agents : "Les policiers gardent la maison parfois durant 8 heures de suite sans relève, sans pouvoir aller aux toilettes, dans un véhicule non climatisé. La semaine dernière, avec une température de 45 degrés dans la voiture. Il a fallu intervenir pour qu’il leur soit fourni un véhicule climatisé", déplore-t-il.

Si la direction "relativise l'argument de la pénibilité par rapport à d'autres missions demandées à la police", rapporte Le Parisien, elle prend en compte les remarques remontées par le syndicat. Le préfet du département a contacté le ministère de l'Intérieur pour qu'une solution soit trouvée.