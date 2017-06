publié le 05/06/2017 à 14:04

La campagne présidentielle aurait-elle lessivé Marine Le Pen ? C'est en tout cas ce qu'affirme sa mère, Pierrette Le Pen. "Elle est crevée. Elle en a trop fait. Son équipe de campagne ne l'a pas ménagée", indique Pierrette Le Pen, dans Le Parisien, dimanche 4 juin.



Déjà, mi-mai, la candidature de Marine Le Pen aux législatives était loin d'être certaine. La presse s'était fait les échos des hésitations de celle qui a été défaite face à Emmanuel Macron. "Elle sort à peine d'une campagne de plusieurs mois très éprouvante", avait expliqué un proche, toujours dans Le Parisien.

Un élu souhaitait même qu'elle renonce : "Elle sera en première ligne pour soutenir de nombreux candidats FN dans toute la France, avec de nombreux déplacements à la clé. Sa propre campagne va en pâtir. Mener les deux de front ne me paraît pas raisonnable, ce serait même une erreur".

Interventions médiatiques limitées

Marine Le Pen a pourtant finalement choisi de se présenter dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, fief de son ami Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont. Pourtant, la présidente du FN remplit a minima sa promesse d'être la cheffe de guerre frontiste dans la campagne des législatives.



Ses interventions médiatiques sont limitées et elle ne se déplace que pour soutenir les candidats FN dans son pré-carré des Hauts-de-France, comme ce week-end à Courcelles-lès-Lens ou à Denain (Nord), le 2 juin, pour soutenir Sébastien Chenu, porte-parole du FN. En arrière-plan, le parti reste divisé sur la conduite à tenir et la ligne Philippot de sortie de l'Euro est de plus en plus contestée.



Signe d'une campagne enlisée, l'objectif d'un groupe à l'Assemblée, soit quinze députés, qui semblait un seuil plancher, est désormais incertain. Un sondage Ipsos Sopra Steria Game accordait vendredi 2 juin entre 5 à 15 députés au FN.