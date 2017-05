publié le 29/05/2017 à 11:24

Le Front national n'est-il pas profondément déstabilisé par la défaite à l'élection présidentielle ? Parallèlement au retrait de Marion Maréchal-Le Pen, Florian Philippot a menacé de claquer la porte si la sortie de l'euro ne figurait plus au cœur du programme frontiste. Pour autant, Marine Le Pen réfute tout conflit à l'intérieur du FN. "Je suis sur le terrain et je vois des gens extrêmement solides, très déterminés. J'entends dire qu'il y aurait des problèmes au Front national. Honnêtement, il n'y en a pas. (...) Dans la réalité, le Front national converge intégralement vers les législatives. Le mouvement est uni et assis sur onze millions de Français qui lui ont accordé leur confiance au second tour de l'élection présidentielle", assure-t-elle, lundi 29 mai, au micro de RTL.



Sur le front contre Florian Philippot qui prendrait de l'ampleur au sein du Front national, l'eurodéputée est catégorique : "Ça n'existe pas. (...) Tout le monde doit rester. Je n'envisage pas le départ de Florian Philippot. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets mais personne n'a à quitter le Front national pour cela".

Concernant la démarche de Florian Philippot, fondateur d'un mouvement appelé "Les Patriotes", Marine Le Pen y voit un "think tank" offrant une opportunité d'apporter des idées nouvelles au FN. "C'est une association qui vise à réfléchir au chantier que nous allons ouvrir après les législatives. (...) Tout le monde va participer à ce chantier de modernisation et d'élargissement de la base du Front national". L'ancienne candidate à la présidentielle prévient cependant que le nom "Les Patriotes" n'est pas envisagé pour remplacer celui du Front national. "Si les adhérents du Front national décident de changer de nom, ce ne sera pas celui-là".