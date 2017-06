publié le 18/06/2017 à 16:23

Quand il s'agit d'évoquer les faits et gestes de son père, Marine Le Pen ne passe pas par quatre chemins. La présidente du Front national a refusé, sans ambiguïté aucune, que Jean-Marie Le Pen se présente au bureau politique du parti, dans les colonnes du JDD. "Il ne rentrera pas", glisse-t-elle.



Le Menhir, qui a la particularité d'être à la fois président d'honneur et membre exclu du Front national, avait émis l'idée de s'inviter à l'événement dans les colonnes du Parisien trois jours plus tôt. "J'ai été rétabli dans mes droits, par la justice, mais j'attends pour l'instant une convocation officielle que je n'ai pas encore reçue".

Au cas où les portes du siège de Nanterre lui seraient fermées, Jean-Marie Le Pen estime que "ça serait un acte politique d'une grande importance. Ça voudrait dire que l'on ne tient pas compte des décisions de justice et que l'on maintient une ligne qui a pourtant fait la preuve aux élections de sa nuisance".



Marine Le Pen préfère "payer des amendes"

Selon une décision de justice du 17 novembre 2015, Jean-Marie Le Pen peut effectivement "participer" à toutes les instances statutaires du parti, "sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée". "Je préfère payer des amendes que de l’avoir assis en face de moi, assure Marine Le Pen, c’est un adversaire politique. Il a présenté des candidats contre nous aux élections…"



Au premier tour des élections législatives, Jean-Marie Le Pen, dont les relations avec sa fille sont glaciales depuis le printemps 2015, était en effet parvenu à investir 156 candidats, provenant de différents mouvements tels que le Parti de la France de Carl Lang, le Siel de Karim Ouchikh et les Comités Jeanne, sous l'étiquette commune "L'Union des patriotes".