publié le 29/04/2017 à 09:39

Pour la première fois de son histoire, le Front national s'est trouvé un allié dans sa conquête du pouvoir. Le 28 avril, Nicolas Dupont-Aignan, qui a recueilli 4,7% des voix au soir du premier tour de l'élection présidentielle, a annoncé sur France 2, qu'il avait conclu "un accord de gouvernement" avec Marine Le Pen, qu'il a rencontrée quelques heures auparavant. Le leader de Debout la France s'affichera publiquement avec la candidate du Front national samedi 29 avril pour une première déclaration commune. Qu'est-ce que l'ancien candidat a gagné en ralliant Marine Le Pen ? Sébastien Chenu, conseiller régional FN dans les Hauts-de-France, ne s'épanche pas sur la question. "Je crois qu'ils ont chacun la France au cœur, et non pas, comme d'autres candidats, le fric au cœur. Cette convergence suffit à vouloir leur donner l'envie de travailler ensemble."



Le Front national s'est-il engagé en échange du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, que certains proches ont désavoué en quittant les instances exécutives de son mouvement, à rembourser ses frais de campagne ? Au lendemain du premier tour, le candidat Debout la France avait lancé un appel aux dons pour y parvenir. "J'ai été très étonné de cet argument de M. Macron, absolument obsédé par le fric", assène ce proche de Marine Le Pen. "C'est assez insultant (...) Réduire cela à une question de soutien financier du Front national, qui lui-même a du mal à financer sa campagne, c'est évacuer le débat de fond : choisir la France plutôt que choisir l'Europe."

Le 3 novembre, Nicolas Dupont-Aignan n'avait pas de mots assez durs pour qualifier le Front national, qu'il comparait, au choix, à "une rupture dans le drame", au "meilleur allié du système" ou encore à "une impasse". Le gouffre entre les deux candidats a-t-il depuis été comblé ? Pour Sébastien Chenu, "M. Dupont-Aignan était en campagne de premier tour. Il cherchait lui-même à exister, à valoriser son programme. Au premier tour, on choisit, au second, on élimine. Ce qu'il souhaite éliminer, c'est le danger d'Emmanuel Macron, dont chaque jour on découvre les vices cachés."