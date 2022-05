Nouveau gouvernement : les dernières confidences de Jean Castex avant de quitter Matignon

Emmanuel Macron a promis un nouveau gouvernement pour son nouveau quinquennat, mais Jean Castex est toujours Premier ministre ce samedi 14 mai. En attendant de connaître le nom de son remplaçant, le locataire de Matignon n'a toujours pas remis sa démission et le suspens pourrait bien durer encore quelques jours. Celui-ci restera en fonction au moins jusqu'à dimanche puisqu'il représentera la France lors d'une cérémonie au Vatican.

L'heure est également aux dernières confidences. Jean Castex l'admet : il sera triste en quittant Matignon, mais il faut un nouveau souffle. Le Premier ministre aura passé un an et dix mois à gérer les affaires de l'État, pas un club de vacances et pourtant il ne s'est jamais senti traité comme un collaborateur. Il évoque une relation de respect mutuel et d'écoute avec le président de la République, bien loin des descriptions jupitériennes d'Emmanuel Macron. "Un Premier ministre parfaitement respecté dans son rôle", assure-t-il.

À l'heure où la passation de pouvoir approche, Jean Castex espère bien transmettre le flambeau à une femme. Le futur ex-Premier ministre filera ensuite en vacances dans les Pyrénées. Il ira aussi soutenir des candidats aux législatives, mais impossible de répondre à toutes les demandes.

Devenir parlementaire lui-même ne l'a jamais attiré. "Je quitterai le champ politique national", dit-il. À l'avenir, Jean Castex envisage plutôt de mettre à profit son expérience pour remettre en marche l'ascenseur social et favoriser l'intégration, mais il sera aussi disposé à aider le nouveau locataire de Matignon si besoin.

