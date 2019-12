publié le 11/12/2019 à 22:57

Scrutées de près par les syndicats, les annonces d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites n'ont pas calmé la colère des grévistes. Pour Didier Mathis, elles ont même radicalisé un peu plus les cheminots, en essayant de diviser ce corps social. "C'est la dernière chose qu'il faut faire", estime le secrétaire général de l'UNSA-ferroviaire au micro de RTL.

Il déplore également le manque de clarté du gouvernement dans ses intentions. "Ce qui est choquant dans ce qu'il (Édouard Philippe) a dit à midi (ce mercredi 11 décembre), il parle d'universalité, tout le monde pareil, un point cotisé égale les mêmes droits, sauf pour les pompiers, policiers et l'armée. Ce n'est déjà plus un régime universel, il y a 3 exceptions, donc il se contredit. Ce gouvernement-là, depuis qu'il est en place, il ne cesse que de donner des injonctions paradoxales", affirme Didier Mathis.

Le secrétaire d'État à la Jeunesse, Gabriel Attal, déclarait le 10 décembre dernier sur RTL, que l’exécutif ferait tout pour que la grève ne dure pas jusque Noël. S'il en croit Didier Mathis, pour sortir de la crise la balle est dans le camp d'Édouard Philippe. "Nous tiendrons le temps suffisant pour que le gouvernement revienne à la raison et surtout s'assoit à la table des négociations", avance-t-il.