À Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de la Concorde. Après plusieurs débordements, des jets de projectiles, les forces de l'ordre ont commencé à évacuer la place vers 21h30, mais Cédric ne démord pas, il continuera à se mobiliser : "Je pense que le mouvement ne va pas diminuer, parce que la politique et toutes ces personnes-là ne lâcheront pas de leur côté non plus. On ne lâchera pas le mouvement."

Quelques heures après la fin de la mobilisation, la place de la Concorde n'est plus la même. Les barrières du chantier de restauration sont à terre, sur le mur du parc des Tuileries, des inscriptions "Macron décapitation, mort au roi."

Plusieurs milliers de personnes aux motivations diverses se sont rassemblés. Certaines pour en découdre, d'autres pour manifester contre la réforme des retraites : "On est un peu tous révoltés de ce qu'il se passe. On aimerait se faire entendre. C'est ça la démocratie. On va essayer que ça ne dégénère pas non plus", a dit une jeune femme. Selon la préfecture de police, 61 personnes ont été interpellées vendredi soir.

À écouter également dans ce journal

Lyon - La mairie du IVe arrondissement a été prise pour cible avec des feux de poubelles, des vitrines taguées. 36 personnes ont été interpellées.

Guerre en Ukraine - La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour "crimes de guerre" et "déportations illégales d'enfants ukrainiens". Joe Biden a parlé d'une "décision justifiée".

Tournoi des Six nations - Dernier match du tournoi pour les Bleus. Ils affrontent le Pays-de-Galles à 15h45 au Stade de France.

