Que va faire Emmanuel Macron pendant trois jours en Afrique ?

Ce sera sa première tournée africaine depuis la réélection. Emmanuel Macron va se rendre en Afrique du lundi 25 au jeudi 28 juillet prochain. Le président de la République se déplacera dans trois pays d'Afrique subsaharienne. Son trajet commencera d'abord par Yaoundé, la capitale du Cameroun, puis à Porto-Novo, capitale du Bénin, et enfin à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau.

Emmanuel Macron rencontrera ses homologues pour des échanges directs, sans injonction médiatique. L'Élysée précise que les rencontres avec l'opposition ne sont pas programmées pour l'instant. Par ce déplacement, le président de la République cherche à marquer la continuité et la constance de l'engagement de la France dans sa relation avec le continent africain.

Ce déplacement aura trois enjeux principaux. Tout d'abord, les enjeux de gouvernance et d'état de droit. Deuxièmement, l'enjeu de sécurité sera aussi central au cours des déplacements d'Emmanuel Macron. La lutte contre le terrorisme concerne à la fois le Cameroun mais aussi les pays du golfe de Guinée.

Une demande d'appui français au Togo et au Benin

Récemment, le Bénin et le Togo ont été exposés à des attaques terroristes. Conformément à la dynamique amorcée au Sahel, des échanges auront lieu sur ce sujet avec des autorités béninoises pour définir les modalités d'un soutien français concret pour répondre à ce défi.

L'Élysée précise que les autorités béninoise ou togolaises n'ont pas formulé la demande d’une présence française sur le terrain. En revanche, il y a une demande d’appui français en matière de soutien aérien, en matière de renseignement et en matière d'équipement. "Et nous sommes en train d'examiner la manière d’y répondre positivement", indique l'Élysée.

Enfin, Emmanuel Macron souhaite marquer son soutien aux organisations régionales et à la jeunesse africaine. Un échange sera d'ailleurs organiser en fin de journée à Yaoundé avec des représentants de la jeunesse et de la société civile camerounaise. Les enjeux de participation citoyenne, d'entreprenariat, de culture et de mémoire seront au cœur des discussions.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info