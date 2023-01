Les infos de 6h - Affaire Axelle Dorier : l'accusé condamné à 12 ans de réclusion

Douze ans de réclusion ont été infligés pour avoir renversé et tué Axelle Dorier. Souvenez-vous, c'était en juillet 2020 à Lyon. La jeune femme avait été percutée puis traînée sur 800 mètres. Douze ans de prison ont été retenus pour le chauffeur de 24 ans alors que seize ans avaient été requis. Son cousin, qui se trouvait à bord du véhicule, a pris deux ans de prison ferme. Un verdict rendu hier soir que n'a pas digéré la famille de la jeune femme.

À l'énoncé du verdict, une jeune femme proche des accusés s'effondre en larmes et hurle de longues minutes. La tension est extrême quand les policiers, non sans mal, font évacuer la salle alors qu'un des deux frères d'Axelle brise une vitre de rage à la sortie de l'audience. Le jeune homme, comme sa famille, accepte mal la peine prononcée, insuffisante à leurs yeux.

"J'essaye de temporiser au maximum la rancœur, l'aigreur, l'énervement, voire le courroux de la famille Dorier. Lorsqu'on a perdu son enfant et sa sœur dans des conditions aussi horribles, on aspire bien évidemment à une justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus drastique", clame leur avocat, Gabriel Versini.

L'avocat général avait requis seize ans de prison. La cour a été plus clémente en raison de l'âge de l'accusé, 21 ans au moment des faits et de son absence de casier judiciaire. David Metaxas, son avocat, est satisfait de la sentence : "Il va pouvoir tourner définitivement cette page. Youssef a exprimé des regrets sincères. Il a présenté ses excuses et encore une fois, c'est encore valable après l'audience. S'il peut faire quelque chose pour se racheter, il le fera. Mais voilà, l'essentiel, c'est que la justice soit passée." L'accusé ne fera pas appel de la condamnation.

À écouter également dans ce journal

