publié le 10/03/2021 à 05:51

Les règlements de compte en adolescents se multiplient en Ile-de-France. Un couple de deux jeunes âgés de 15 ans reste en garde à vue dans la Val d'oise après le meurtre d'Argenteuil. Lundi 8 mars, ils auraient battu une jeune fille de 14 ans avant de la jeter dans la Seine. La police a été alerté par la mère de l'agresseur, après les aveux de son fils. "Il a 15 ans, il faut qu'il comprenne que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas" a-t-elle confié au micro de M6.

"Il est rentré vers 15h-15h30 avec son amie Juni (sa petite amie, ndlr) et est parti dans sa chambre pour se changer. Peut-être une heure après, vers 17 heures, il est venu me voir et m'a demandé si j'avais fait des bêtises quand j'étais jeune", se remémore la mère de famille. "(...) C'est là qu'il m'a dit 'j'ai tapé Alisha et je crois qu'elle est morte'", poursuit-elle.

Après ces aveux, la mère a voulu se rendre sur place. "Non non, de toute façon ça ne sert à rien, elle est morte", lui aurait rétorqué l'amie de son fils. Visiblement bouleversée par les événements, la mère de famille ne pouvait "pas laisser passer ça comme ça, ce n'est pas possible", même si l'auteur de l'agression "restera toujours mon fils". Elle a donc prévenu les forces de l'ordre, qui ont interpellé les deux suspects chez un ami quelques heures plus tard.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - L'adolescent de 14 ans poignardé lundi 8 mars à Champigny-sur-Marne lors d'une rixe entre bandes rivales a été plongé dans le coma. Il reste entre la vie et la mort.

Famille Royale - La reine Elizabeth II se dit "attristée" par les difficultés dont ont fait part le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview avec Oprah Winfrey. "Ils seront toujours des membres de la famille très aimés", a-t-elle affirmé.

International - Emmanuel Macron facilite l'accès aux archives classifiées datant de plus de cinquante ans. Des dossiers peuvent ainsi porter sur les disparus de la guerre d'Algérie. Un nouveau geste d'apaisement envers le pays.