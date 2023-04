Les syndicats ont vécu la promulgation rapide de la réforme des retraites, quelques heures après la validation du texte vendredi par le Conseil constitutionnel, comme du mépris. La colère contre le gouvernement reste en tout cas présente, notamment à Rennes, où la façade d'un poste de police avait pris feu vendredi. La manifestation du samedi 15 avril a également été le théâtre de tensions et de violences.

Environ 1.200 personnes ont participé à ce rassemblement non déclaré. "Pas grand monde ne s'attendait à ce qu'on ait droit à une promulgation de la loi en pleine nuit", explique Paul, ouvrier dans le bâtiment de 33 ans. "La répression va être de pire ne pire. Ils ont déclenché directement les canons à eau", s'indigne Aurélie, qui a quitté précipitamment le cortège. Les forces de l'ordre ont en fait déclenché les canons à eau après avoir essuyé des insultes et des jets de pierre.



Des abribus et des voitures cassés

Des manifestants s'en sont pris aux abribus et aux voitures, dont celle de Nicolas et Sabrine. "Ils ont vandalisé ma voiture et cassé tous les carreaux", témoigne-t-il. "On était partis en ville se promener tranquillement et voir les commerçants qui ont bien du mal à travailler en ce moment. Et là on récupère notre voiture dans un état catastrophique. Ils ont écrit 'sales bourges' sur notre voiture alors que nous sommes des gens comme les autres. Cela fait peur", poursuit Sabrina, dépitée.

Les CRS ont tenté d'empêcher les casseurs d'accéder à l'hypercentre. Une gendarme mobile a été blessée et 8 personnes ont été interpellées.

À écouter également dans ce journal

Macron - Le président de la République s'exprimera lundi 17 avril au soir à la télévision, trois jours après la promulgation de la réforme des retraites. La dernière fois que le président de la République s'est exprimé, c'était début avril, lors d'une interview au journal de 13h.



Ligue 1 - C'est le choc de cette 31e journée de championnat entre le PSG, leader, et le RC Lens, dauphin à 6 points. Les Parisiens, secoués par l'affaire Galtier, n'ont pas le droit à la défaite.



Course illégale - Six personnes ont été blessées à Bordeaux, vendredi 14 avril au soir, après qu'une voiture les a percutées. L’homme au volant effectuait une course automobile illégale, quand il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Le conducteur a été interpellé.

