publié le 24/08/2019 à 18:46

Paris rend hommage aux soldats espagnols. Alors que la capital célèbre ce week-end les 75 ans de sa Libération, Anne Hidalgo va célébrer ce samedi 24 août au soir soir les combattants espagnols de "la Nueve" qui sont entrés en premier dans la capitale pour chasser les troupes allemandes.

Ici au jardin de l'Hôtel de ville, il y a des drapeaux français mais aussi des bannières libertaires avec les couleurs rouges, jaunes, et violettes à l'horizontale. ce sont les couleurs de la République espagnole. Le combattants espagnols ont été les premiers à rentrer dans Paris il y a 75 ans sous les ordres du capitaine Raymond Dronne. La neuvième compagnie du régiment de marche du Tchad de la deuxième VB était composée à 80% d'Espagnols.

Des combattants obligés de s’exiler après la victoire de Franco et bien décidés à prendre leur revanche. Luis Royo-Ibanez, disparu depuis, était l'un de ses guérilleros de "la Nueve". "On voulait foutre la tripotée aux Allemands. On avait du matériel, on avait pas d'excuse pour perdre, on devait gagner. Il fallait battre Hitler, Franco et Mussolini", racontait-il. Le 24 août 1944, "la Nueve" est arrivée à 21h22 place de l'Hôtel de Ville.

Ils ont été les oubliés de l'histoire

Dans quelques minutes, Anne Hidalgo, la maire de Paris, rappellera que si ces hommes ont contribué à l'effondrement du nazisme, en revanche, pour cause de guerre froide, ils ont été les oubliés de l'histoire. Ils ont dû attendre la mort de Franco pour revoir leur pays.

La Ville de Paris a prévu plusieurs cérémonies symboliques et militaires pour célébrer ce "moment décisif et exaltant", selon la maire Anne Hidalgo, que fut l'expulsion en août 1944 des militaires allemands, 1.500 jours après avoir hissé la croix gammée en haut de la Tour Eiffel.



