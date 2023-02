Il continue de réécrire l'Histoire et désormais, c'est dans les pas de Staline que marche Vladimir Poutine. Il a donné un discours cet après-midi à l'occasion du 80ème anniversaire de la fin du siège et de la victoire de Stalingrad. Le président russe disait déjà se battre contre les "nazis ukrainiens" et il continue de filer la métaphore de la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, la Russie est à nouveau menacée par les chars allemands.

Sur l'estrade Volgograd, ex Stalingrad, Poutine reprend la comparaison entre les armes nazies et celles envoyées en Ukraine par les occidentaux : "Incroyable, mais c'est la vérité. Des chars allemands Leopard, sur lesquels sont dessinés des croix, nous menacent à nouveau. Encore une fois, les successeurs d'Hitler veulent se battre contre la Russie, sur la terre de l'Ukraine, en se servant des Banderas, des nazis. La fédération de Russie ne répondra pas seulement avec des chars, tout le monde devrait le comprendre", a-t-il lancé devant la foule.

Hier, c'est un buste de Staline commandé à la hâte qui avait été inauguré dans la ville. Les statues de Staline sont rares dans le pays mais elles réapparaissent. Poutine veut effacer des mémoires le Staline meurtrier et réhabiliter l'image du petit père des peuples, grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Le peuple russe a gagné à Stalingrad il y a 80 ans, il est invincible et il gagnera encore en Ukraine contre l'idéologie nazie, c'est le message de Poutine aujourd'hui.

Pendant ce temps, à Kiev, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a promis une nouvelle salve de sanctions pour le premier anniversaire de la guerre, le 24 février prochain.

