L'expression est-elle justifiée ? Ce mercredi 29 décembre, Olivier Véran a laissé présager "un raz de marée" devant les députés alors que le nombre de contaminations au coronavirus explose. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le cap des 200.000 nouveaux cas a été franchi ce mercredi, soit deux cas positifs toutes les secondes.

180.000 nouveaux infectés le 28 décembre, 208.000 ce 29 décembre et vraisemblablement 250.000 contaminations d'ici à quelques jours. L'impression d'un tsunami que rien n'arrête est bien là.

Actuellement, le nombre de personnes contaminées au variant Omicron double tous les deux à trois jours. En plus, le virus a la capacité de pouvoir contaminer à nouveau plus facilement, plus de 10.000 personnes sont dans ce cas en cette fin décembre. D'après le ministre de la Santé un million de Français sont au 29 décembre positifs au coronavirus, sans compter les asymptomatiques. 1 Français sur 10 est considéré cas contact.

Pour les inciter à recevoir leurs premières doses, Olivier Véran a également lancé un appel aux non-vaccinés. Selon le ministre, "ils ne pourront pas passer entre les gouttes" tant la circulation d'Omicron est rapide. Surtout, ce sont eux qui encombrent les services hospitaliers. En cette fin décembre, 70% des patients en réanimation en Île-de-France ne sont pas vaccinés. Les autres 30% sont dans la plupart des cas, pour huit patients sur dix, atteints de pathologies graves et immunodéprimés. Des personnes qui, même vaccinées, ne peuvent pas lutter contre le virus.

