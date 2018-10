publié le 26/10/2018 à 09:02

La perspective d'un procès dans l'affaire Bygmalion se rapproche encore un peu plus. Jeudi 25 octobre, la justice a confirmé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel pour les dérapages financiers de sa campagne présidentielle de 2012.



L'avocat de l'ancien chef de l'État, Me Thierry Herzog, a immédiatement annoncé qu'il allait former un pourvoi en cassation, ce qui pourrait repousser le calendrier sur la tenue de l'éventuel procès. "Il exerce une voie de recours, et il a raison de le faire", lance d'emblée Rachida Dati.

L'ancienne ministre assure que Nicolas Sarkozy "ira jusqu'au bout". "Quand il est sûr de ses convictions et de son honnêteté, il défend son honneur", lance-t-elle assurant qu'il avait "des choses à dire et à défendre".

Selon Rachida Dati, le pourvoi en cassation de l'ancien président de la République le "prouve". "Même s'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, il est toujours présumé innocent et je lui fais confiance. Il démontrera par le droit son honnêteté", conclut-elle.