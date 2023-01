Ce lundi 30 janvier marque le début d'un travail colossal pour le Parlement avec l'examen en commission à l'Assemblée nationale de la très critiquée réforme des retraites. Avec un peu plus de 5.000 amendements à examiner en trois jours pour les 70 députés présents dans cette commission, l'opposition va essayer de négocier sur certains points. Une chose est sûre, les discussions entre les membres de la Nupes et la majorité s'annoncent animées.

Le député de la France insoumise, Louis Boyard, a ainsi eu un échange particulièrement tendu avec la rapporteure du texte, Stéphanie Rist, issue du parti Renaissance. "Au vu de tout ce que vous êtes en train de faire depuis cinq, dix ans et tout ce qui n'arrête pas de se décaler, se pose la question : moi, du haut de mes 22 ans, à quel âge je vais pouvoir partir à la retraite ? Est-ce que plus tard, on se retrouvera encore à avoir un décalage, dans la mesure où tous les cinq, dix ans, on se retrouve à avoir des réformes ?", a-t-il insisté.

La députée de la 1ʳᵉ circonscription du Loiret a ensuite voulu défendre le projet porté par le gouvernement : "L'objectif même de cette réforme est de revenir à l'équilibre d'ici à 2030 et de diminuer les dettes liées si on ne faisait pas cette réforme". Pour rappel, cette réforme prévoit le recul de l'âge de départ légal à la retraite à 64 ans contre 62 ans aujourd'hui.

À écouter également dans ce journal

