Après la réunion avec les chefs de parti, Emmanuel Macron s'engage à organiser une conférence sociale sur les salaires. Pour l'instant, c'est ce qui ressort de plus concret de ces discussions qui ont duré 12 heures et qui visiblement ne sont que les premières de la liste dans l'esprit du chef de l'État. On peut même dire que le 30 août, pour lui, ce n'était qu'un prélude. Pour résumer, la réunion de mercredi va déboucher sur des groupes de travail et de nouvelles réunions.

Il va y avoir un séminaire gouvernemental mercredi 6 septembre, c'est-à-dire une réunion de ministres pour voir comment l'exécutif peut faire déboucher concrètement les sujets abordés mercredi. Ensuite, il y aura une conférence sociale sur la question des bas salaires, ceux qui gagnent moins que le SMIC et sur les conditions de travail.

Et aussi un groupe de travail sur la façon de faire évoluer les institutions en particulier les sujets qui peuvent donner lieu à des référendums. Enfin, Emmanuel Macron a proposé une nouvelle rencontre aux chefs de partis, dans le même format et les mêmes conditions. Selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, tous les participants ont accepté de se retrouver dans les prochaines semaines. Les participants, eux, ne sont pas tous aussi enthousiastes.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Deux hommes ont été mis en examen et écroués dans le cadre d'une enquête sur l'enlèvement du père d'un influenceur la semaine dernière dans la Sarthe, a annoncé mercredi le parquet du Mans.

Gabon - La situation est radicalement différente de celle du Niger, selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. La communauté internationale relativise. Sur la forme, personne n'approuve le putsch mais les soutiens à Ali Bongo se font rares.

Marseille - Un homme de 26 ans a été tué par balles jeudi matin à Marseille, cité des Rosiers, un de ces quartiers populaires gangrénés par les trafics de stupéfiants, victime très probablement de la guerre de territoires entre trafiquants.