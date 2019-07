publié le 23/07/2019 à 13:17

Sa visite a créé une petite polémique. Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, est à l'Assemblée nationale. L'adolescente de 16 ans est invitée par plus de 160 députés d'un collectif transpartisan sur le climat. Elle participe actuellement à un débat avec d'autres jeunes Français engagés pour l'avenir de la planète.

Greta Thunberg est arrivée peu avant 12h30 aux côtés de quatre jeunes du Collectif des jeunes pour le climat et de la vice-présidente du GIEC. Une arrivée sous les applaudissements dans cette salle de 350 places, au sous-sol de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la plus grande salle pour l'accueil d'un invité extérieur. Mathieu Orphelin, député ex-LaREM et proche de Nicolas Hulot, vient de prononcer un mot d'accueil. Le débat devrait durer jusqu'à 13h30-14h.

Ce matin, Greta Thunberg a pu échanger avec le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Cette après-midi, elle assistera à la séance de questions au gouvernement dans l'hémicycle.

