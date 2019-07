publié le 23/07/2019 à 13:10

C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, Boris Johnson a très largement remporté la course pour devenir le prochain Premier ministre britannique face au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt. Selon les résultats annoncés mardi par le Parti conservateur, celui que l'on surnomme "BoJo" a obtenu 92.153 voix sur 159.000 votant. Un véritable camouflet pour Hunt et ses 46.656 voix.



Le successeur de Theresa May entrera en fonction mercredi 24 juillet dans l'après-midi, après avoir rencontré Elizabeth II. Comme le veut le protocole, la reine devra lui confier la responsabilité de former un gouvernement.

Adoubé par les militants conservateurs, l'ancien maire de Londres va devoir batailler pour conquérir le parlement britannique. L'ancien maire de Londres a promis à son électorat un Brexit effectif, avec ou sans accord, le 31 octobre prochain. Une conviction qu'il a rappelée une fois de plus juste après l'annonce de son élection. L'idée est pourtant impopulaire à Westminster, jusque dans les rangs des Tories. Une majorité de députés s'oppose farouchement à un "no deal" et préfère négocier avec l'UE, quitte à repousser une fois de plus la date fatidique.

Outre le Brexit, d'autres chantiers attendent Boris Johnson, comme l'arraisonnement vendredi par l'Iran du Stena Impero, un pétrolier battant pavillon britannique, à l'origine de nouvelles tensions dans le Golfe. Le nouveau gouvernement devra impérativement sortir de cette crise diplomatique avec Téhéran.