Greta Thunberg, l'égérie suédoise contre le changement climatique, est invitée à l'Assemblée nationale ce mardi 23 juillet. Une visite loin de faire l'unanimité sur les bancs de l'hémicycle. Une partie de la droite et de l'extrême droite a publiquement fait part de son désaccord avec la venue de la militante âgée de 16 ans. Certains ont même l'intention de boycotter son intervention prévue vers midi, critiquant une "prophétesse en culottes courtes".

Une réaction qui semble amuser la principale intéressée. "Ils ont plus peur de moi et des manifestations de jeunes que du vrai problème", a expliqué Greta Thunberg dans une interview accordée à Konbini news. À quelques heures de son discours, elle a indiqué qu'elle comptait notamment parler du bilan carbone que le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a décrit dans son dernier rapport. Je vais "laisser parler les faits scientifiques et dire : 'voilà ce qu'il en est'".

Ses détracteurs l'accusent d'être manipulée par le "capitalisme vert", une attaque que Greta Thunberg trouve "très drôle". "Je n'ai jamais rencontré de militants écologistes qui l'étaient pour l'argent. L'idée est absurde et me fait beaucoup rire. Non, il n'y a bien évidemment personne derrière ce que je dis", a-t-elle assuré.

