L'incompréhension à Cholet après le drame survenu lors des festivités du 14 juillet. Un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts en plein feu d'artifice. Cinq autres personnes ont été blessées lors de cet incident.

"On a vu l'incendie se déclarer dans le pas de tir. On s'est dit qu'ils allaient peut-être venir éteindre, ce qui n'a pas du tout été le cas", racontent Manon et Sandy, qui ont assisté au drame. "Tout à coup, on a vu un truc blanc rebondir dans l'herbe, passer au-dessus des grilles et nous éclater au visage", ajoute le jeune homme, qui a également participé à l'extinction des flammèches. "On a vu une dame qui se tenait là, qui était brûlée".

Alors de nombreux spectateurs s'étaient collé au grillage qui entoure le stade de foot où se trouvait le pas de tir, "un artificier a demandé aux personnes de se reculer un peu à cause des flammèches qui retombaient", rapporte Gilles Bourdouleix, le maire de Cholet. "Les gens sont revenus très vite", regrette-t-il.

Les artificiers eux, ont fini de remballer leur matériel. "J'ai eu le directeur de la société dans mes bras, il est effondré. Il ne fait pas des feux d'artifice pour tuer les gens", rappelle l'élu. Le drame a eu lieu trois minutes après le début du feu d'artifice musical qui durait un quart d'heure. Les tirs étant automatisés, il était très difficile de tout arrêter. Une enquête à été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

À écouter également dans ce journal

Météo - En Gironde, les pompiers luttent toujours vendredi 15 juillet contre deux incendies de forêts qui ont ravagé au moins 7.300 hectares depuis mardi.

Vacances - Plus de deux millions de voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end, le plus gros de l'année pour la SNCF.

Cyclisme - Warren Barguil a été contraint de quitter le Tour de France vendredi 15 juillet, avant le départ de la 13e étape, après avoir été testé positif au coronavirus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info