Départementales 2021 : une candidate affirme avoir été agressée par un militant

publié le 10/06/2021 à 20:45

En pleine campagne des élections départementales, une candidate de la droite et du centre sur le canton d’Arcueil-Cachan, dans le Val-de-Marne, affirme avoir été agressée physiquement par un militant du parti Lutte Ouvrière (LO). Les faits auraient eu lieu à Arcueil, ce mercredi 9 juin et Syndie Debarre dénonce les violences qu'elle aurait subies : "Il m’a tordu le bras, m’a giflée et m’a bousculée violemment".

Comme le révèle Le Parisien, le point de départ de cette altercation aurait eu lieu au niveau de la gare RER de Laplace. Accompagnée de deux jeunes militants pour coller des affiches de son binôme et de Valérie Pécresse, candidate aux régionales, Syndie Debarre aurait été interpelée par le militant FO Robert Larchet, qui aurait commencé par lui reprocher l'attention médiatique livrée à son parti et son budget destiné aux affiches, qu'il estimerait "anti-démocratique".

Les esprits se seraient ensuite échauffés. "J’étais extrêmement choquée. Je pleurais. Des témoins le retenaient puis l’ont mis à l’écart", a témoigné la candidate auprès du quotidien, précisant que la police est rapidement intervenue après les faits qu'elle dénonce. "Je ne lui ai pas donné de gifle. On s’est bousculés, oui, mais sans violence", s'est défendu de son côté Robert Larchet.