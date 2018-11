publié le 27/11/2018 à 13:20

Emmanuel Macron affirme comprendre les "gilets jaunes". Au début de son discours, qui a duré une heure, le chef de l'État s'est adressé à eux : "Je ne confonds pas les casseurs avec les citoyens qui veulent faire passer un message". Mais il ne change pas de cap sur la transition écologique et ne renonce pas aux taxes. Il a présenté son programme de transformation pour se désintoxiquer des énergies fossiles.



Le chef de l'État a notamment annoncé la fermeture de deux réacteurs nucléaires en plus de ceux de Fessenheim. La France va également développer le solaire, l'éolien et réduire la consommation d'énergie. Il a plaidé pour une écologie populaire et lance une grande concertation au niveau local avec des élus, des associations et des "gilets jaunes" mais ne leur fera pas de cadeau. Si Emmanuel Macron entend la colère des citoyens, il ne veut pas renoncer. "Nous devons entendre les protestations d'alarme sociale, mais nous ne devons pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd'hui ou pour demain", a-t-il déclaré.

"Je refuse que s'installe une France à deux vitesses, que la transition écologique accentue les inégalités entre territoires et rende plus difficile encore la situation de nos concitoyens qui habitent en zone rurale ou péri-urbaine", a conclu Emmanuel Macron. Les représentants des "gilets jaunes" seront reçus au ministère de l'écologie et rencontreront le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

À écouter également dans ce journal :

Société - La crise des "gilets jaunes" atteint la confiance des ménages, qui a fortement baissé en novembre à cause d'un regain de pessimisme sur le niveau de vie et une crainte concernant l'évolution du chômage.



Environnement - WWF France siège dans le nouveau Haut conseil pour le climat. Pour son président général, il va servir à fixer les règles de trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre de manière scientifique et objective, puis de faire des propositions au gouvernement.



INFO RTL - Il était question d'interdire l'utilisation des avertisseurs de radars sur certaines applications mais la mesure ne figure pas dans le projet de mobilité. L'article 24, qui concernait cette mesure, a été retiré.