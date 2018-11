publié le 27/11/2018 à 13:12

Le gouvernement lâche du lest en faveur des automobilistes, et cela n'a rien à voir avec la pollution ou les prix des carburants. Selon nos informations, le projet de loi qui prévoyait d'interdire l'utilisation des avertisseurs de radars sur certaines applications a finalement été retiré du projet de loi mobilité.

Les applications comme Coyote ou Waze peuvent en effet anticiper les embouteillages et les zones de travaux, mais aussi prévenir les utilisateurs de la présence des policiers et gendarmes. L'idée de cette mesure était de demander à ces applications d'occulter pendant trois à quatre heures la présence des forces de l'ordre dans certains cas, par exemple lors de contrôles d'alcoolémie, d'alerte enlèvement ou après un attentat.



Or, l'article 24 du projet de loi mobilité qui concernait cette mesure ne figure plus dans le texte. Fabien Pierlot, qui dirige Coyote, salue le "bon sens" de cette décision. "Structurer cela de manière automatique en donnant la position des forces de l'ordre sur des serveurs qui vont communiquer avec nos sociétés nous paraissait très difficile à mettre en place techniquement".



Cette mesure semble retoquée ou reportée, à un moment où les automobilistes sont particulièrement remontés. Ces applications regroupent plus de 15 millions d'utilisateurs en France.