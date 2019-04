publié le 12/04/2019 à 09:12

Le gouvernement qui doit faire face à une nouvelle polémique. Elle concerne la nomination de l'épouse de Gilles Le Gendre, le patron des députés LaREM, comme directrice de la communication de la Française des Jeux. L'opposition dénonce ce matin un curieux mélange des genres.



"J'ai été assez estomaquée. Il y a un mélange des genres incroyable. Quand on est parlementaire on doit, et c'est une très bonne chose, faire des déclarations d'intérêts, des déclarations de patrimoine pour s'assurer qu'il n'y a pas de mélange des genres et là on a quelqu'un qui a un rôle de premier plan, président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, qui vote la possibilité de privatiser ADP et la Française des jeux. Et sa femme devient directrice de la communication, c'est énorme", dénonce Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste de Paris.

À écouter également dans ce journal

Consommation - Les associations de consommateurs qui tapent du poing sur la table face à la hausse annoncée des prix de l'électricité, de plus de 6%. L'UFC que choisir et la CLCV en appellent à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte, elles lui demandent de renoncer et menacent de saisir le Conseil d'État.

Miss France - Marseille accueillera bientôt la compétition. En décembre prochain, c'est donc dans la cité phocéenne qu'aura lieu l'élection de Miss France 2020.



Donald Trump - Le président américain a annoncé cette nuit au détour d'une conversation avec des anciens combattants à la Maison Blanche qu'il viendra en Normandie. "J'y serai, j'y serai" a-t-il lancé. On célèbrera cette année, on le rappelle, les 75 ans du débarquement.