publié le 06/09/2018 à 07:42

Le message de la discorde. Laurent Wauquiez est revenu sur la polémique des SMS envoyés aux lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques jours avant la rentrée, certains d'entre eux avaient reçu un message du leader des Républicains, qui aurait détourné des fichiers informatiques pour obtenir les numéros.



Alors que la Commission nationale de l'informatique et des libertés demande des explications, Laurent Wauquiez s'est défendu sur la chaîne de télévision lyonnaise TLM. "C'est un message qui est destiné à tous les étudiants, qui sont bénéficiaires du Pass Région, pour l'utiliser (...). Pourquoi l'a-t-on fait ? Nous faisions des visites dans un certain nombre de lycées, où nous avons demandé à un certain nombre d’étudiants s'ils étaient au courant du Pass Région. Il y avait pratiquement 1 étudiant sur 2 qui ne s'était pas inscrit et qui était passé à côté de cette opportunité", a-t-il expliqué.

États-Unis - Le New York Times a publié mercredi 5 septembre une tribune anonyme, écrite par un haut responsable du gouvernement de Donald Trump. Un texte "lâche" pour le président américain, qui s'est demandé sur Twitter s'il s'agissait d'une "TRAHISON".



Éducation - La phase principale de Parcoursup s'est achevée mercredi 5 septembre à minuit. Les 7.745 lycéens, toujours sans réponse à l'issue de cette étape, peuvent toujours espérer trouver une formation via la procédure complémentaire.



Justice - Les rappeurs Booba et Kaaris comparaissent jeudi 6 septembre au tribunal correctionnel de Créteil, après leur bagarre à l'aéroport d'Orly. Ils risquent théoriquement jusqu'à 10 ans de prison.



Société - L'absentéisme gagne du terrain et atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. Selon le baromètre annuel de l'absentéisme du cabinet Ayming, les salariés du privé ont été absents 17,2 jours en 2017.



Football - Les Français jouent jeudi 6 septembre à Munich pour le premier match de la Ligue des Nations. Bien qu'il participera à cette rencontre, Kylian Mbappé a écopé de trois matches de suspension après son carton rouge à Nîmes en L1.