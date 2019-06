publié le 06/06/2019 à 07:03

Dans le cadre du programme de sécurisation national, la SNCF participe, aux côtés des collectivités et de l'État, à la sécurisation et à la suppression des passages à niveau (PN) considérés comme dangereux. Il y en a 155 en France et 16 personnes y ont perdu la vie en 2018.



Le tragique accident du bus scolaire qui avait tué six collégiens à Millas, le 14 décembre 2017, a également amené la SNCF à mettre en place ses actions de sécurisation sur son réseau.

Certains passages à niveau qui ne figurent pas sur la liste de ceux jugés dangereux vont aussi être supprimés. C'est le cas dans les Hauts-de-France, à Beauvais, où la région a décidé d'en interdire deux aux bus scolaires.

Les élus ne veulent prendre aucun risque comme le souligne Franck Bersin, le vice-président de la région : "On a décidé de supprimer les passages de nos bus sur ses passages à niveau. Mieux vaut perdre deux minutes dans un bus et arriver sain et sauf".

