C'est la réunion de la dernière chance ce mardi 4 septembre à l'Élysée. Gérald Darmanin, ministre du Budget, s'entretiendra avec Emmanuel Macron afin de faire le point sur le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. La réunion de la dernière chance, car le chef de l'État doit trancher avant le 15 septembre. Il sera ensuite techniquement impossible de faire marche arrière.



Gérald Darmanin aura 1h45 afin de le convaincre, le rassurer, le persuader qu'il s'agît d'une réforme économiquement utile et politiquement sans risque. Et il faudra être persuasif, car le ministre aura en face de lui un président qui doute de plus en plus. À en croire un élu de l'opposition qui participait à une réunion avec Emmanuel Macron lors de son déplacement lundi en Mayenne, ce dernier s'est montré très prudent à propos de cette réforme.

"Il faut veiller à ne pas brûler son capital politique. Ceux qui me disent de faire cette réforme aujourd'hui ne seront pas là demain pour me soutenir", dit-il en coulisses. Emmanuel Macron pense sans doute qu'il y a plus de coups à prendre que de bénéfices à tirer.

