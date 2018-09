Jusqu'à 2.000 suppressions de postes dans l'Éducation nationale dès 2019

publié le 16/09/2018 à 13:56

C'est la semaine prochaine que le projet de loi de Finances sera présenté par le gouvernement. Selon les informations du journal les Échos, le ministère de l'Éducation nationale, qui ne devait être concerné par la suppression de postes de fonctionnaires qu'en 2020, devrait finalement l'être dès 2019. "Cela pourrait aller jusqu'à 2.000 suppressions, tout en sachant qu'il y aura aussi des recrutements", précise une source parlementaire au quotidien.



Une annonce qui passe mal du côté du ministre concerné, Jean-Michel Blanquer, qui "a entamé un véritable bras de fer avec son collègue au Budget, Gérald Darmanin", rapporte les Échos.

50.000 fonctionnaires en moins sur 5 ans

Au cours de campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à réduire de 50.000 le nombre de fonctionnaires, dans la fonction publique d'État au cours du quinquennat. Mais avec "seulement" 1.600 postes supprimés en 2018, le gouvernement souhaite accélérer la cadence. Ainsi, le premier ministre Édouard Philippe a d'ores et déjà annoncé 4.500 suppressions de postes de fonctionnaires en 2019 et plus de 10.000 en 2020.

Invité du Grand Jury dimanche 16 septembre, Christophe Castaner a annoncé que le ministère de l'Éducation nationale "verra son budget augmenter", mais n'a pas infirmé les informations des Échos, jugeant que la réforme de la carte scolaire entraînerait forcément des réductions d'effectifs.