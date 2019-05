publié le 13/05/2019 à 22:55

Le clip de La République en Marche dure 1,30 minute. Et il fait la part belle à l'héritage, aux heures glorieuses de la construction européennes, avec des images d'archives en rafale, des villes d'après-guerre ravagées par les bombes, la signature des traités, la chute du mur de Berlin et les pères de l'Europe convoqués tour à tour : Robert Schuman, Jean Monnet, Simone Veil, dont le parti du président tente de faire son égérie... tout cela sous une musique conquérante.



"Ils nous ont permis de porter dans le monde la voix de la France et de l'Europe. C'était il y a 70 ans, et cela semblait impensable. Mais ils y sont pourtant parvenus", peut-on écouter.

Les visages des candidats se succèdent ensuite : Pascal Canfin, Nathalie Loiseau... avec un nouveau slogan : "Un seul tour, une seule liste", comme pour rappeler aux électeurs européens que, sans leur vote, c'est le Rassemblement national qui arrivera en tête.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le procès du couple Balkany, soupçonné d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros, a débuté ce lundi 13 mai. C'est seul que Patrick Balkany s'est présenté au Palais de Justice de Paris pour répondre des accusations de blanchiment à grande échelle.



Emploi - Les dirigeants d'Air France ont confirmé leur plan de départ volontaire pour 465 personnels au sol. Les aéroports d'Orly et Marignane semblent les plus touchés. La nouvelle direction, dirigée depuis 8 mois par le canadien Ben Smith, assure qu'il n'y aura aucun départ contraint.



Allemagne - Cette affaire est un mystère. Trois personnes ont été retrouvées mortes, transpercées par des flèches d'arbalète, dans des chambres d'hôtel. L'enquête se poursuit.