publié le 13/05/2019 à 16:45

La police allemande fait face à un mystère des plus particuliers. Trois corps, deux femmes et un homme, ont été retrouvés ce samedi 11 mai dans une chambre d'hôtel en Bavière, situé près de la frontière autrichienne. Un fait divers comme il s'en produit beaucoup d'autres, si ce n'est que les dépouilles étaient percées de carreaux d'arbalètes, tirés par des armes de trait, dont deux ont été retrouvées sur place.



Une situation d'autant plus atypique, que d'après le média local Frankfurter Allgemeine Zeitung, les premières conclusions rendues par les enquêteurs dimanche soir n'ont pas permis de déceler l'existence d'une quatrième personne, qui aurait pu être à l'origine des tirs.

Selon Le Parisien, une femme de 33 ans et un homme de 53 ans, venus ensemble de Rhénanie-Palatinat, avaient réservé la chambre de Basse-Saxe vendredi, en compagnie d'une jeune femme trentenaire. Exceptée l'information révélée par le journal local Passauer Neue Presse, selon laquelle le trio comptait rester trois nuits, sans prendre de petit-déjeuner, nul ne sait ce que les voyageurs étaient venus faire dans cette chambre, ni ce qu'il s'y est produit.

En Allemagne, tout majeur peut acquérir une arbalète

Si l'autopsie devrait apporter des précisions sur les circonstances du drame, indiquant, par exemple, laquelle des trois victimes est décédée en premier, si une autre personne est intervenue, et s'il s'agit d'un suicide ou d'un triple meurtre. Par ailleurs, Le Parisien précise qu'en Allemagne, une arbalète est considérée comme une arme à feu et peut être achetée librement à partir de 18 ans.