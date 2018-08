publié le 29/08/2018 à 18:38

C'est la rentrée pour tout le monde. À partir du mercredi 29 août, les syndicats et le patronat se retrouvent à Matignon autour du premier ministre Édouard Philippe, pour évoquer les gros dossiers à venir. Notamment la réforme de l'assurance-chômage. Les annonces de cette semaine sur le budget vont sans doute s'inviter dans la conversation. Premier round cet après-midi avec la CGT qui sort à l'instant de la réunion.



Le premier secrétaire de la CGT, Philippe Martinez, est sorti agacé de Matignon. Pour lui, le dialogue promis par le chef de l'État n'existe pas. Il parle de convocation pour réformer l'assurance-chômage et menace de ne pas négocier de nouvelle réforme.

Philippe Martinez a rappelé à Édouard Philippe que les travailleurs ne sont pas un faire-valoir. À l'ordre du jour, sa délégation a rajouté plusieurs points, notamment une négociation sur les salaires. Philippe Martinez a également prévenu : à l'hôpital, à la SNCF et dans l'industrie, l'été n'a pas apaisé les travailleurs. Une mobilisation des syndicats n'est jamais loin.

Justice - L'homme qui a agressé Marie Laguerre cet été a reconnu les faits ce mercredi 29 août. Il va être déféré et sera jugé en comparution immédiate demain.



Politique - Le séminaire gouvernemental de rentrée qui devait se tenir vendredi est reporté à la semaine prochaine. Le temps de trouver un remplaçant à Nicolas Hulot et de remanier le gouvernement.



Politique - Pour aider les collectivités à réparer les canalisations vieillissantes, l'État va financer des prêts via la caisse des dépôts. Deux milliards d'euros vont être débloqués pour aider les collectivités et une partie du budget des six agences de l'eau va être redéployée vers la réparation des fuites.