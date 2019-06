publié le 14/06/2019 à 18:33

Le ministère de la Santé a fait savoir vendredi 14 juin que le gouvernement va débloquer 70 millions d'euros pour répondre en urgence à la situation de crise du milieu hospitalier. Agnès Buzyn l'a annoncé ce matin après avoir reçu les médecins, les infirmiers et les directeurs d’hôpitaux, mais cela n'a pas suffi à apaiser la grogne.



La prime de risque de 100 euros net par mois qui va être versée à partir du 1er juillet à tous les personnels des urgences, hormis les médecins, existait déjà mais elle était d'un montant inférieur et n'était pas déployée dans tous les hôpitaux réservée plutôt aux infirmiers des établissements psychiatriques confrontés aux violences des patients.

Elle va concerner 30.000 personnes. La seconde prime de coopération, de 100 euros brut mensuels ne concerne pour l'instant qu'une catégorie de personnel : les infirmiers à qui seront délégués des tâches médicales, la prescription de radios par exemple.

Il y a aussi cette enveloppe de 15 millions d'euros pour permettre aux établissements en tension de recruter des effectifs pour cet été, mais 15 millions pour 600 services d'urgence, c'est une goutte d'eau dénoncent les syndicats. Rien dans ces annonces, déplorent-ils, sur la première de leurs revendications : une suspension des fermetures de lits .

À écouter également dans le journal

Enfants fauchés à Lorient - La passagère de la voiture qui a fauché deux enfants dimanche dernier est actuellement chez le juge d'Instruction. Le parquet a demandé sa mise en examen pour non-assistance à personne en danger et il réclame son incarcération. Le conducteur de la voiture est toujours en fuite. Elle assure qu'elle ne sait pas où il se trouve.



Météo - En Corse, la température commence à baisser, mais il a fait une chaleur tropicale ce vendredi. Plus de 40 degrés à la mi-journée. C'est exceptionnel et c'est dû à un gros coup de sirocco sur l’île de Beauté. De l'air brûlant et des poussières de sable du Sahara. Par précaution, toutes les écoles primaires et maternelles étaient fermées aujourd'hui.



Barack Obama - L'ex-président des États-Unis est attendu ce vendredi soir à Avignon. Il doit atterrir un peu avant 22 heures. Il vient passer une semaine de vacances en famille avec Michelle et leurs deux filles. Le staff de l'ancien président a réservé un mas de toute beauté, sur l'ile de la Barthelasse, au beau milieu du Rhône.